” الجوازات ” : تأخر إعلان نتائج الوظائف النسائية بسبب الحرص على تدقيق البيانات

نايف السالم(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن سبب التأخر في إعلان أسماء المقبولات بالوظائف النسائية بسبب الحرص على تدقيق البيانات.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب إن التأخر إن القبول المبدئي للشهادة يكونا آليا، أما بقية الشروط فيتم التأكد منها وتدقيقها وفق ما تم الإعلان عنه.

وأشار إلى أن عدد المتقدمات كبيراً وجميع الملفات ستخضع للتدقيق، حيث اتضح من خلال بعض المتقدمات تفوقهن في الشهادة لكن لا ينطبق عليهن النظام من خلال السن المعلن عنه في الشروط.

وأضاف أن المقبولات سيخضعن لدورة أكاديمية تخصصية في أعمال الجوازات قبل العمل وبمدة شهر، ومن شروط القبول والتعيين اجتياز الدورة، لافتاً أنه سيتم تدريب المتقدمات على آلية التعامل مع الجمهور وكل ما يتعلق بخدمات الجوازات وأنظمتها وخدماتها المقدمة للمواطن والمقيم.