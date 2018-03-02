بعد إيقاف ” لاهوز ” لقطار برشلونة.. الجماهير تفتح النار على الحكم

نواف السالم(صدى):

تسبب حكم مباراة البرسا ولاس بالماس، ماثيو لاهوز، في إثارة غضب لاعبي برشلونة، بالإضافة لإغضاب الجماهير؛ إثر الأخطاء التحكيمية الفادحة التي تخللت المباراة، أمس الخميس، في إطار الدوري الإسباني.

وانتقدت الجماهير ” لاهوز ” عقب المباراة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نظرًا لعدم احتسابه ضربة جزاء واضحة للبرسا، إثر عرقلة لويس سواريز من حارس مرمى الفريق المنافس.

ومن وجهة نظر الجماهير، فأن ” لاهوز ” أراد أيقاف البارسا، ونجح باقتدار ولكن الكل شاهد فضائحه عدا العاصمة الصامتة، حسبما ذكروا.

وبات الفارق بين البارسا ووصيفه صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد، 5 نقاط فقط؛ مما يشعل حماس الدوري الإسباني من جديد.