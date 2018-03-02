سان جيرمان يغضب على ” نيمار ” .. والريال يترقب في صمت

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن اندلاع الخلافات والتوتر بين رئيس نادي باريس سان جيرمان، واللاعب البررازيلي نيمار دا سيلفا؛ على خلفية إصابته القوية التي تعرض لها أمام مارسيليا الأحد الماضي، ورغبته في الخضوع لعملية جراحية.

وأبدى باريس سان جيرمان والمدير الفني إيمري رغبتهما في عدم خضوع اللاعب لعملية جراحية؛ لإمكانية مشاركته أمام الريال في إطار إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال.

وارتفعت حدة التوتر لاختلاف الرغبات حول إصابة اللاعب، حيث يحرص المنتخب البرازيلي واللاعب على الخضوع لتلك العملية؛ لتجنب تفاقم الإصابة قبل المونديال.

وقال المصادر إن باريس سان جيرمان يشعر أن نيمار خيب أمالهم، وخذلهم بعد تأكد غيابه عن مواجهة الريال.

على جانب أخر يتابع الملكي، تطورات ما يحدث مع نيمار والنادي الفرنسي؛ لاستغلال الموقف والحصول على خدمات اللاعب.