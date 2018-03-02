مي عز الدين تتألق في إطلالة كاجوال علي طريقة نجمات هوليوود
أعجب محبي الفنانة المصرية مي عز الدين بإطلالتها الجديدة، والتي نشرت صورة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور الشهير ” انستجرام ” ، حيث كانت الإطلالة كاجوال صيفية، على طريقة نجمات هوليوود اللاتي لا يلتزمن بالطقس .
حيث ضمت إطلالة مي الكاجوال أكثر من براند فكانت عبارة عن بنطلون كاروهات ” plaid ” من اللون الرمادي في أسود من ماركة الأزياء العالمية zara ، كما ارتدت ” توب ” بلوزة حمراء ” وان شولدر ” بياقة من الماركة bebe كما وضعت نظارة من ماركة ديور .
ولكي تكمل أناقتها حملت الحقيبة سوداء من ماركة ” يسل “، بالإضافة إلى بوت طويل من ماسيمو دوتى ، كما حصلت على تصفيف شعر عبارة عن أنها لملمت جزء من شعرها ورفعته إلى الأعلى و تركت الباقي منسدل من المصفف سيد عبد الغنى ، كل ذلك باختيار استايلست يمنى مصطفى .
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