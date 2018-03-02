مي عز الدين تتألق في إطلالة كاجوال علي طريقة نجمات هوليوود

أماني الغامدي(صدى):

أعجب محبي الفنانة المصرية مي عز الدين بإطلالتها الجديدة، والتي نشرت صورة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور الشهير ” انستجرام ” ، حيث كانت الإطلالة كاجوال صيفية، على طريقة نجمات هوليوود اللاتي لا يلتزمن بالطقس .

حيث ضمت إطلالة مي الكاجوال أكثر من براند فكانت عبارة عن بنطلون كاروهات ” plaid ” من اللون الرمادي في أسود من ماركة الأزياء العالمية zara ، كما ارتدت ” توب ” بلوزة حمراء ” وان شولدر ” بياقة من الماركة bebe كما وضعت نظارة من ماركة ديور .

ولكي تكمل أناقتها حملت الحقيبة سوداء من ماركة ” يسل “، بالإضافة إلى بوت طويل من ماسيمو دوتى ، كما حصلت على تصفيف شعر عبارة عن أنها لملمت جزء من شعرها ورفعته إلى الأعلى و تركت الباقي منسدل من المصفف سيد عبد الغنى ، كل ذلك باختيار استايلست يمنى مصطفى .

