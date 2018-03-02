أمريكا تعتقل شخصا هدد دونالد ترامب الابن

واشنطن(صدى):

أطاحت السلطات الأمريكية، برجل يدعى دانييل فريسيلو ” 24 عاماً ” ؛ لاتهامه بإرسال مظروف يحوى مسحوق أبيض إلى دونالد ترامب الابن.

ووجهت السلطات الأمريكية، اتهامًا للرجل بتوجيه تهديد، ونشر معلومات كاذبة والخداع، حيث أرسل رسائل تهديد تحتوي على مسحوق أبيض مشبوه إلى 5 شخصيات بارزة في الولايات المتحدة.

يشار إلى أنه قد تم نقل فانيسا، زوجة ترامب الابن إلى المستشفى بعد فتح المظروف الموجه إلى ابن الرئيس الأمريكي الشهر الماضي، إضافة إلى المسحوق، الذي اعتبرته الشرطة فيما بعد أنه غير خطير، احتوى الظروف على رسالة إلى ترامب الابن.