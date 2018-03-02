ضاحي خلفان: تنظيم الحمدين تأمر على الاغتيال والإطاحة بالحكام

أبو ظبي(صدى):

قال ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام، في دبي، اليوم الجمعة: ” مع وقوع أي تفجيرات اخونجية، في سيناء وفي مصر عموما، فتش عن تنظيم الحمدين ” .

وأضاف ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” التنظيم تآمر على الاغتيال، والإطاحة بالحكام، والإتيان بأعضاء التنظيمات الإرهابية العربية، إلى سدة الحكم ” .

وتساءل ” خلفان ” ، قائلًا: ” كيف تثق أيها المسلم، في جماعة خططت؛ لاغتيال المرحوم الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، طيب الله ثراه ، ذلكم القائد الذي لا يختلف اثنان على طيبته ” .