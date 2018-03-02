هيغواين في قائمة المنتخب الإيطالي من جديد

ماجد محمد(صدى):

ضم خورخي سامباولي المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، اللاعب غونزالو هيغواين، إلى تشكيلة المنتخب قبل مباراتي إيطاليا وإسبانيا الوديتين في الشهر الجاري.

يجدر الإشارة إلى أن هيغواين شارك مع المنتخب الأرجنتيني ضد البرازيل وديًا في يونيو الماضي، وكانت المباراة الأخيرة له، حيث تغيب عن آخر 4 مباريات للمنتخب الأرجنتيني في تصفيات كأس العالم.

وعلى جانب أخر استبعد مدرب الأرجنتين ، ماورو إيكاردي وباولو ديبالا، بينما ضم دييغو بيروتي لاعب روما وسيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، ومن المتوقع أن يضم سامباولي المزيد من اللاعبين من الدوري المحلي خلال الأيام القادمة.