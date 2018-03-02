العقيل: نتفاوض مع مدرب الفريق لتجديد عقده

نواف السالم(صدى):

صرَّح أحمد العقيل، رئيس نادي الشباب، بأن النادي يجري مفاوضات مع اللاعب الأوروجواياني دانييل كارينيو، مدرب الفريق؛ لتجديد العقد معه.

وأضاف ” العقيل ” في تصريحات له، عقب فوز الشباب على نادي الاتحاد، أن الإدارة لديها نظرة في التجديد لكارينيو، مشيراً إلى أنه في إذا وافق على عرض النادي فسيتم التجديد فوراً.

وهنأ ” العقيل ” ، الاتحاديين بعد فوزهم على فريقه الأسبوع الماضي، متمنياً حظاً أوفر بعد الخسارة في المبارة أمس، داعياً جميع أطياف الشبابيين، إلى دعم النادي.