بالصور .. جو أشقر يطرح أغنيته الجديدة ” ليلتك فل “

بيروت(صدى):

طرح النجم اللبناني جو أشقر أحدث أغنياته، والتي قدمها باللهجة بالمصرية، وتحمل عنوان ” ليلتك فل ” ، وصورها على طريقة الفيديو كليب في عدة مناطق متفرقة بالقاهرة، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة عبد الهادي ومحمد عباس، وميكس وماستر محمد عباس.

حيث تم التسجيل في أستوديو MEMO، وعزف الناي لمحمد مصطفي، و قانون سامر بركات، والكليب من إخراج ياسر سامي.

والجدير بالذكر أن آخر أغنيات أشقر بالمصري حملت عنوان ” إيه اللى جابو ” وصورها مع المخرج ياسر سامي، وهى من كلمات مصطفى مرسى ولحن محمود خيامي، وتوزيع أحمد عادل.

مع العلم أن من أهم مفاجآت الكليب استعانة النجم اللبناني بنجوم زمن الفن الجميل والأبيض والأسود في السينما المصرية، ومنهم شادية ونادية لطفي ورشدي أباظة وأحمد مظهر وآخرون.

