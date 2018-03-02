فتاة تحطم رأس أخرى داخل حمام بسبب الغيرة

لندن(صدى):

أقدمت فتاة بريطانية على الاعتداء بوحشية على إمرأة أم لطفلين ، داخل حمام كافية بمدينة ” كوفنتري ” البريطانية بسبب حبيبها.

وأعلنت وسائل إعلام بريطانية ، أن الفتاة حطمت راس سيدة تٌدعى ” آن ماري ” بضربها بالحوض خمس مرات متتالية وذلك بعد جذبها انتباه حبيبها الذي وجه نظره نحوها بينما تسير إلى المرحاض، لتتركها غارقة في دمائها.

وحضر 20 فردا من رجال الشرطة إلى مكان الحادث بصحبة المسعفين لإنقاذ المرأة التي قالت إنها أصيبت بالصدمة وأصبحت تخشى مغادرة منزلها، خاصة مع عدم القبض على المعتدية.