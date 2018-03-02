الصين تبدي اعتراضها على مشروع السفر الأمريكي لتايوان

بكين(صدى):

أبدت الصين، اعتراضها على مشروع قانون سفر أمريكي، من وإلى تايوان، أجازه مجلس الشيوخ الأمريكي؛ بهدف تشجيع التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين.

وفي هذا السياق، أوضح آن فنغ شان، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان، في مجلس الدولة الصيني: ” القانون ينتهك بشكل خطير، مبدأ الصين الواحدة، ونحن نعارض هذا العمل بشدة ” .

واستكمل: ” نحذر تايوان بشدة من مغبة الاعتماد، على الأجانب؛ لتقوية نفسها؛ لأن ذلك سيجر نيران الحرب إليها ” .

ويجدر الإشارة، إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي، أقر الأربعاء الماضي، مشروع قانون سفر إلى تايوان؛ يهدف لتشجيع التبادلات رفيعة المستوى، بين الولايات المتحدة وتايوان.

يُذكر أن مجلس النواب الأمريكي، قام بتمرير مشروع القرار، في يناير الماضي.