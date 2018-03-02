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وكيل حارس تشيلسي يكشف حقيقة انتقاله لباريس سان جيرمان

وكيل حارس تشيلسي يكشف حقيقة انتقاله لباريس سان جيرمان
ماجد محمد(صدى):

كشف تيبو كورتوا وكيل أعمال حارس مرمى تشيلسي، عن حقيقة المفاوضات بين الحارس والنادي الفرنسي باريس سان جيرمان.
وقال وكيل ” كورتوا ” ، إنه لا يوجد أي محادثات مع نادي باريس سان جيرمان بشأن الانتقال إلى صفوفه في الصيف المقبل.
وتابع: ” إذا كان أي نادِ مهتم بضم كورتوا، فهو يعلم ما عليه القيام به، يجب على النادي التوصل إلى اتفاق مع تشيلسي ومن ثم التحدث معي لمعرفة رغبة موكلي ” .
وكانت انتشرت الأنباء، حول اجتماع باريس سان جيرمان مع ممثلي حارس تشيلسي؛ للتفاوض بشأن انتقاله إلى النادي الفرنسي.


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