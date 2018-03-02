إنييستا: لا أحب التعليق على قرارت الحكام

نواف السالم(صدى):

أوضح لاعب البرسا آندريس إنييستا، أن فريقه لا يتقبل فكرة الخروج بالتعادل أمام لاس بالماس، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، في إطار الدوري الإسباني.

وعلى جانب أخر أشارإنييستا إلى أن لاس بالماس قام بعمل مذهل خلال المباراة، إلا أن البرسا افتقد للفاعلية في المباراة.

وعن أداء الحكم قال: ” قلت دائماً ان مهمة التحكيم صعبه جداً .. لقد رأينا الحارس يضرب الكرة بيده في الشوط الاول ” .

وتابع: ” ضربة الجزاء ؟ لا أحب التعليق على قرارات الحكام .. أحيانا تكون ضدك وأحياناً لك ” .