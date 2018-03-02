بعد إثبات حقوق الملكية .. يوتيوب يعيد ” وقفة ناصية زمان “

أماني الغامدي(صدى):

أعاد موقع يوتيوب كليب الفنان المصري أحمد مكى ” وقفة ناصية زمان ” إلى موقع ” مرة أخرى بنفس مشاهدته، وذلك بعد أن أثبت أحمد مكي حقوق الملكية الفكرية له بالأغنية.

حيث قام مكي بإرسال كل الأوراق الرسمية التي تثبت حقوقه الملكية الفكرية للأغنية إلى اليوتيوب وبعد التدقيق أفرج اليوتيوب مرة ثانية عن الكليب بعدما حذفه.

مع العلم أن أغنية ” وقفة ناصية زمان ” من ألحان وتوزيع آدم الشريف وكلمات أحمد مكي وهندسة صوتية طاهر صالح وهو العمل الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة، حيث بلغ عدد مرات مشاهدة الكليب على موقع ” يوتيوب ” 17 مليون مشاهدة، بخلاف عدد المشاهدات أيضًا على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” والتي تقدر بالملايين.