سعر الخام الأمريكي يستقر خلال تعاملات اليوم

واشنطن(صدى):

أوضحت مصادر أنه استقر سعر الخام الأمريكي خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بعدما لامس أدنى مستوياته في أسبوعين أمس، بينما المقياس الدولي ” برنت ” ارتفع لكنه ظل دون مستوى 64 دولارًا؛ ليستعد الخامان لتسجيل خسائر أسبوعية في ظل ارتفاع المخزونات والإنتاج الأمريكي.

وأشارت إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو هامشيًا 0.2% إلى 63.94 دولار للبرميل، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية 5.1%.

وأكد أنه استقرت عقود الخام الأمريكي تسليم أبريل عند 60.98 دولار للبرميل، بعدما لامس أمس أدنى مستوياته في أسبوعين عند 60.18 دولار، لتتجه نحو تسجيل خسارة بنسبة 4% هذا الأسبوع.

وجدير بالذكر، إنه ستقيم منظمة الدول المصدرة للبترول ” أوبك ” عشاء يوم الإثنين في هيوستن مع شركات النفط الصخري الأمريكية، في ظل توسيع المنظمة جهودها لتقليل وفرة المعروض النفطي العالمي.