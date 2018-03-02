الحيدر: أين نحن من إيجاد لقاح لفيروس كورونا

عادل الحربي(صدى):

تساءل الصحفي المختص بالشؤون الصحية، محمد الحيدر، عن دورنا في إيجاد لقاح لفيروس كورونا الذي يتصاعد كل يوم.

وقال ” الحيدر ” في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” : ” تساؤل يتردد مع كل تصاعد لجائحة كورونا.. أين نحن من إيجاد لقاح يكفينا شر هذا الفيروس؟ أين ما قيل عن بحوث تجرى وتحالف عالمي تم تشكيله لإنتاج اللقاح، ألا نراجع الأسلوب الفاشل (التعامل مع تداعيات الحريق وإهمال مصدره) ” .

وأضاف ” الحيدر ” : ” منذ ظهور المرض في عام 2012 وخلال الخمس سنوات الماضية.. فيروس كورونا قتل 733 شخصًا من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وأصاب 1718 شخصًا، فالحذر الفيروس ينشط هذه الفترة بشكل كبير ” .