أوامر بإجلاء 30 ألفًا في كاليفورنيا جراء مخاوف من انهيارات أرضية

كاليفورنيا(صدى):

أجلت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية نحو 30 ألف شخص يعيشون قرب السفوح والمنحدرات الجبلية على طول شاطئ سانتا برباره، بسبب مخاوف من التهديد بوقوع انهيارات طينية كبيرة جراء عاصفة وشيكة من المحيط الهادئ.

وتنطبق أوامر الإجلاء الإلزامية على نفس المنطقة التي شهدت أمطارًا غزيرة يوم التاسع من يناير، التي تسببت في انهيارات طينية وصخرية أسفرت عن مقتل 21 وإصابة عشرات وتدمير مئات المنازل.

وقالت متحدثة باسم إدارة مكافحة الكوارث، إن من المتوقع سقوط أمطار يصل منسوبها إلى 1.3 سنتيمتر في الساعة على المنطقة في ذروة هبوب العاصفة المتوقعة صباح الجمعة.

وأضافت، أن التوقعات الجوية تشير إلى استمرار هطول الأمطار حتى غدًا السبت. وأقام الصليب الأحمر الأمريكي مأوى في منطقة المعارض بسانتا برباره لاستقبال السكان.