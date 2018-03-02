كريس هيمسورث يشارك في بطولة ” Men In Black’ Spin-Off “

أماني الغامدي(صدى):

وقع الاختيار على النجم كريس هيمسورث ليكون هو أول المشاركين في بطولة الفيلم الجديد Men In Black’ Spin-Off، وهو أحد أفلام سلسلة Men In Black الذي تنتجه شركة سوني، وهو الفيلم الأول من تلك السلسلة الذي لا يظهر فيه النجم ويل سميث أو تومي لي جونز، ومن المنتظر أن يتم عرضه في صيف 2019.

حيث ينتمي الفيلم الجديد إلى نوعية أفلام الأكشن الكوميدية والخيال العلمي، وسيكون من سيناريو وحوار لويل كانينجهام ومات هولواى ومن إخراج أف جارى جارى.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال كريس هو فيلم 12Strong والذي شارك كريس بطولته إلسا باتاكى، تايلور شيريدان، مايكل شانون، أوستن ستويل، مايكل بينيا، وكتب له السيناريو بيتر كريج، ومن إخراج نيكولاى فوجلزيج، ودارت أحداث الفيلم حول فرقة القوات الخاصة الأولى التي انتشرت في أفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر؛ تحت قيادة قائد جديد، حيث يجب أن تعمل الفرقة مع أمير حرب أفغاني للإيقاع بطالبان.