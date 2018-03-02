” البيئة ” : إيقاف الخدمات البيطرية لملاك الإبل غير الملتزمين بـ ” الترقيم “

سعيد العجل(صدى):

أعلن الدكتور عبدالله بن مساعد أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إنه سيتم إيقاف الخدمات البيطرية لملاك الإبل غير الملتزمين بـ ” الترقيم الإلكتروني ” ، والتي تشمل ” الخدمات العلاجية والإنتاجية والصحية ” ، ذلك بالإضافة لغرامة مالية.

وذكر ” أبا الخيل ” ، أربع فوائد لـ ” الترقيم ” ، منها:

– رصد الأوبئة ومكافحتها.

– توفير مبررات منطقية للإجراءات الصحية الوقائية، لعمل تحليل دقيق لمخاطر الاستيراد.

– استخراج شهادة ملكية بموجب الترقيم، تصلح لأن تكون مستندًا عند تداول الإبل في الأسواق.

وأشار ” أبا الخيل ” ، إلى أنواع الترقيم للحيوانات، وهما نوعان:

الأول: إلكتروني وهو عبارة عن شريحة إلكترونية ” بحجم حبة الأرز ” ، تُزرع تحت الجلد بواسطة حقنة، ومحفوظ بداخلها رقم مكون من 15خانة، تبدأ برقم الكود السعودي لمعرفة هوية الحيوان، وتكون هذه الأرقام خاصة لأنواع محددة من الحيوانات ” الإبل والخيول ” .

الثاني: هو عبارة عن أرقام بلاستيكية توضع على أذن الحيوان مكوّن من 9 خانات ورمز الدولة، ويستخدم هذا النوع للحيوانات التالية ” الأغنام والماعز والأبقار ” .

فيما لفت ” أبا الخيل ” ، إلى نسبة الإنجاز في مشروع الترقيم، والتي بلغت 14,2% في مناطق الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية، مشيرًا لأنه جاري العمل على ترقيم الإبل بباقي مناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي عدد الإبل 1,4 مليون رأس في المملكة.