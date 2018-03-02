فالفيردي: افتقدنا للمسة الأخيرة أمام لاس بالماس

نواف السالم(صدى):

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، على أن فريقه لا يزال متصدرًا للدوري الإسباني، وذلك عقب مباراة الأمس، أمام لاس بالماس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال ” فالفيردي ” : ” الظروف لم تتغير كثيراً بشأن مباراة الأحد، لازلنا المتصدرين، والفارق تقلص بنقطتين، يوم الأحد سنذهب للعب الكل في الكل ” .

وتابع: ” في الشوط الأول سمحت لنا فرصة عديدة للخروج بنتيجة كبيرة ” ، مضيفًا أن فريقه افتقد للمسة الأخيرة ” .

وفيما يتعلق بالحكم، قال: ” لا أريد الخوض في تحليل قرارات الحكم، خلال الاستراحة تكلمت معه بشأن لمسة اليد لكنه لم يرها ” .

واستكمل: ” ضربة الجزاء؟ علينا أن نرى الإعادة، لم نعرف من تسبب في ضربة الجزاء”، مضيفًا: ” لاعبي الفريق حتى الان يتسائلون عن سبب ضربة الجزاء ” .