فالفيردي: افتقدنا للمسة الأخيرة أمام لاس بالماس
أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، على أن فريقه لا يزال متصدرًا للدوري الإسباني، وذلك عقب مباراة الأمس، أمام لاس بالماس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وقال ” فالفيردي ” : ” الظروف لم تتغير كثيراً بشأن مباراة الأحد، لازلنا المتصدرين، والفارق تقلص بنقطتين، يوم الأحد سنذهب للعب الكل في الكل ” .
وتابع: ” في الشوط الأول سمحت لنا فرصة عديدة للخروج بنتيجة كبيرة ” ، مضيفًا أن فريقه افتقد للمسة الأخيرة ” .
وفيما يتعلق بالحكم، قال: ” لا أريد الخوض في تحليل قرارات الحكم، خلال الاستراحة تكلمت معه بشأن لمسة اليد لكنه لم يرها ” .
واستكمل: ” ضربة الجزاء؟ علينا أن نرى الإعادة، لم نعرف من تسبب في ضربة الجزاء”، مضيفًا: ” لاعبي الفريق حتى الان يتسائلون عن سبب ضربة الجزاء ” .
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