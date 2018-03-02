باقي من الزمن 9 أيام وتصرف الدفعة الرابعة من حساب المواطن

علي القحطاني(صدى):

ينتظر المواطنين، موعد إيداع الدفعة الرابعة من حساب المواطن في حسابات المستفيدين، والمتبقي عليها 9 أيام فقط، حيث سيتم صرفها يوم 11 مارس القادم، بدلاً من يوم 10 مارس الموافق أجازة رسمية.

ويستمر التسجيل لمستفيدي الدفعة الخامسة حتى موعد إيداع صرف الدفعة الرابعة عبر الموقع الإلكتروني لحساب المواطن من خلال الرابط http://ca.gov.sa/ ، وذلك من خلال إدخال البيانات : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات.

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