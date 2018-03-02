جويليرمو أمور: الفارق بين البرسا وأتلتيكو مريح

ماجد محمد(صدى):

أوضح جويليرمو أمور، مديرا لعلاقات العامة بنادي برشلونة، أنه لازال هناك فارق 5 نقاط بين البرسا والوصيف أتلتيكو مدريد، عقب التعادل أمام لاس بالماس، أمس الخميس، في إطار الدوري الإسباني.

وقال ” آمور ” تعقيبًا على توقف رصيد البرسا عند 66 نقطة: ” لازال الفارق ٥ نقاط عن الأتليتكو وأراه فارق جيد ومريح ” ، مضيفًا: ” بكل بساطه يجب ان ننتصر ضد الاتليتكو في ملعبنا ” .

وعن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة تحت إدارة الحكم ماثيو لاهوز، قال: ” الحكام؟ نملك أراءنا الخاصة، لكننا لن نخوض في الحديث عن ذلك ” .