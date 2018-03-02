حزب إيراني معارض يوجه اتهامات للنظام باستهداف كوادره

طهران(صدى):

وجه حزب إيراني معارض، اتهاماً لجهاز المخابرات الإيراني، باستهداف اثنين من كوادر الحزب في مدينة أربيل الكردية بالعراق.

وأوضح ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد صالح قادري، أن المخابرات الإيرانية دبرت العملية، مضيفاً أنها تهدد منذ فترة كوادر وأعضاء ومقاتلي الحزب، بالقتل والانتقام منهم ومن أفراد أسرهم.

وأشار إلى أن طبيعة الاستهداف أثبتت أن المخابرات الإيرانية هي التي تقف وراء الاستهداف، مؤكداً أن حزبه متوقع هجمات انتقامية من جانب النظام، خاصة بعد المظاهرات الغاضبة التي اجتاحت المدن الكردية الأسابيع الماضية.