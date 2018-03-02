بالفيديو.. شلالات عقبة شعار تثير إعجاب المسافرين وعابري الطريق

علي القحطاني(صدى):

أثارت الشلالات المتدفقة من أعالي عقبة شعار، أمس الخميس، انتباه المسافرين وعابري الطريق، الذين حرصوا على رصد المشهد الذي طال انتظاره.

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر أن الأمطار الغزيرة، التي شهدتها العقبة الرابطة، بين سراة عسير وتهامتها، والتي تشهد كثافة مرورية عالية، وتعد الشريان الاقتصادي للمنطقة، أُغلقت أمس، بعد أن شهدت أمطارًا غزيرة وبعض الانهيارات.

ويجدر الإشارة، أن العقبة، شهدت عددًا من الحوادث المرورية، من جراء انزلاق بعض المركبات، واصطدامها ببعضها بعضًا، كما شهدت حضورًا لدوريات المرور التي باشرت الحوادث.

وكانت إدارة مرور عسير، قد دعت جميع قائدي السيارات إلى توخي الحذر والحيطة، والتقيد بالسرعة المحددة، محذرة من السرعة، خصوصًا في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

