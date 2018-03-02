مدرب لاس بالماس: نجحنا في الحد من خطورة البرسا

نواف السالم(صدى):

أشار مدرب لاس بالماس باكو خيميز، إلى أن برشلونة لم يسدد نحو مرمى فريقه تسديدة واحدة، في المباراة التي جمعت بينهما أمس في إطار الدوري الإسباني.

وقال ” خيميز ” : ” برشلونة تقريباً لم يسدد ولا تسديدة نحو المرمى، نعم في النهاية أنقدنا فريقنا لبر الأمان و الاستحقاق يعود بالكامل للاعبين ” .

وتابع: ” لقد نجحنا في الحد من خطورة البارسا، هذا أمر صعب جداً تحقيقه ” .

وعن الأخطاء التحكيمية، أكد على أنه لا يحب الحكم ماثيو لاهوز، مضيفًا: ” لمستي اليد الإثنين كان بالإمكان احتسابهما”.