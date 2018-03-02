مدرب لاس بالماس: نجحنا في الحد من خطورة البرسا
أشار مدرب لاس بالماس باكو خيميز، إلى أن برشلونة لم يسدد نحو مرمى فريقه تسديدة واحدة، في المباراة التي جمعت بينهما أمس في إطار الدوري الإسباني.
وقال ” خيميز ” : ” برشلونة تقريباً لم يسدد ولا تسديدة نحو المرمى، نعم في النهاية أنقدنا فريقنا لبر الأمان و الاستحقاق يعود بالكامل للاعبين ” .
وتابع: ” لقد نجحنا في الحد من خطورة البارسا، هذا أمر صعب جداً تحقيقه ” .
وعن الأخطاء التحكيمية، أكد على أنه لا يحب الحكم ماثيو لاهوز، مضيفًا: ” لمستي اليد الإثنين كان بالإمكان احتسابهما”.
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