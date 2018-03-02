بالفيديو.. رجل يعرض المال على المارة لمساعدته بعد تعرضه لأزمة قلبية

بكين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لرجل صيني يعرض المال على المارة لمساعدته بعد تعرضه لأزمة قلبية خارج محطة قطار.

ظهر الرجل في بداية اللقطات في حالة مزرية ويسعل دما، ومع ذلك كان قادرا لإخراج المال من محفظته، في محاولة يائسة لجذب انتباه المارة قبل فوات الأوان.

ولحسن الحظ، رأى ضابط شرطة الرجل خارج محطة شيجياتشوانج الصينية، حيث أعتقد في البداية أنه مخمور، لكن سرعان ما أدرك خطورة الوضع عندما رأى الدماء.

ويمكن رؤية الرجل غير قادر على الكلام وكان يحمل في يده زجاجة دواء، حيث ساعده الضابط في شرب الدواء.

ويعد بضع دقائق، بدأت حالة الرجل تتحسن بعد أن ساعده الشرطي في تناول الدواء ، ووصل المسعفون إلى المكان لكنهم وجدوا أن ضغط الدم قد عاد إلى طبيعته.

وعلقت وسائل إعلامية صينية على الواقعة بأن الرجل كان يحاول الوصول إلى منزله بعد سماع خبر مرض والدته وفقدانها الوعي، ويبدو أن الأزمة القلبية كانت ناجمة عن قلقه.

وأضافت أن الرجل أجرى عملية جراحية في القلب خلال السنوات القليلة الماضية، ووضع الجراحون دعامة داخل إحدى الشرايين التاجية.

لكن عند وصوله إلى المحطة، شعر بألم في صدره، وعندما كان يحاول الحصول على الدواء من حقيبته أصبح الألم حادا وشل تقريبا حركته، وبدأ يتوسل المارة لمساعدته.

