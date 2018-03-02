دراسة: الرجل يجب أن ينظف المنزل

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أنه من الضروري على الرجل القيام بالأعمال المنزلية، وإن لم يكن جميعها، فمعظمها، لأن الأعمال المنزلية تؤثر في رئتي المرأة وليس الرجل .

وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد تحليلهم نتائج دراسات سابقة مماثلة، ومن متابعة أوضاع الناس خلال 20 سنة مستمرة، حيث اتضح لهم بأن وظيفة الرئتين عند المرأة ” المسئولة عن نظافة البيت ” انخفضت أسرع مما عند الرجل الذي يقوم بالعمل ذاته، حتى عند استخدام منظفات مشابهة، والأمر ذاته لوحظ لدى الرجال والنساء الذين يعملون في قطاع النظافة.

حيث أكد الباحثون أن النساء يشاركن في تنظيف المنزل أكثر من الرجال، ولكن وجدنا أن تأثير المنظفات على الرئتين يمكن أن يشكل خطرًا كبيرًا على وظائف الجهاز التنفسي على المدى الطويل، ومن ناحية أخرى، رأينا أن هذا لا يحصل مع الرجال الذين يقومون بنفس العمل وتحت نفس الظروف ” .

لقد حدد الباحثون أن النساء اللواتي ينظفن المنزل مرة واحدة في الأسبوع يفقدن حوالي 3 ملليلترات من حجم الرئة، واللواتي ينظفن المنزل أكثر يفقدن 7.1 ملليلتر.

وقد قارن العلماء هذا الأمر بما يحصل في رئتي المدخنين، ومع أنه من الصعب اعتبار تنظيف المنزل خطرا على الصحة، إلا أنه قد يؤثر سلبًا كما التدخين على الرئتين، وهو أمر يجب أخذه بالاعتبار.