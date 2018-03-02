السياحة تؤكد على أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن المخالفات

عادل الحربي(صدى):

أكدت هيئة السياحة والتراث الوطني على أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن المخالفات، واصفة إياه بمفتش هيئة السياحة الأول، كما دعته إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفات السياحية من خلال الاتصال عبر الهاتف السياحي 19988 حال وجود أي ملاحظة أوشكوى.

وأوضحت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين وفقًا للأنظمة والتعليمات، لافتة إلى إنها تعد خطة لجولات رقابية، على المنشآت السياحية.

وأشارت إلى أن ذلك لتسجيل المخالفات نظامًا على المنشآت المخالفة لخطط توطين المناصب القيادية لمهن ووظائف قطاعات السياحة والتراث الوطني، وتنفيذًا لما ورد في اللوائح التنفيذية لأنشطة وكالات السفر والسياحة ومكاتب حجز الوحدات السياحية وتسويقها ومنظمي الرحلات السياحية فيما يخص الموارد البشرية الوطنية.