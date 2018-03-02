مصرع 9 أشخاص جراء عواصف ثلجية ببريطانيا

لندن(صدى):

اجتاحت عواصف ثلجية قادمة من سيبريا بريطانيا، منذ عام 1991م؛ مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص، بينهم طفلة، في موجة طقس هي الأسوأ على الإطلاق، منذ عام 1991 م.

ومن الجدير بالذكر، أن العواصف الثلجية؛ أدت لإغلاق مطارات، وتعطل حركة قطارات، وأغلقت طرق، كما تدخلت قوات الجيش؛ لمواجهة الموقف في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وارتفع مستوى الثلوج لنحو 90 سنتيمترًا، وانخفاض الحرارة لـ 10 درجات تحت الصفر، مما دفع هيئة الأرصاد ببريطانيا، وأيرلندا أعلى درجات التحذير، التي تنصح الناس، بالبقاء في منازلهم؛ لخطورة التنقل على الطرق.

يُذكر أن موجة البرد التي أُطلق عليها اسم ” وحش من الشرق ” ، لارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة فوق القطب الشمالي؛ مما أضعف التيار، الذى يأتي