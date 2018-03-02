لاعب لاس بالماس: التعادل مع البرسا بطعم الانتصار

ماجد محمد(صدى):

أشار اللاعب جوناثان كاليري، مهاجم لاس بالماس، إلى أن التعادل الذي اقتنصه أمام برشلونة أمس، في إطار الدوري الإسباني هو بمثابة انتصار.

وقال ” كاليري ” ، إن لاس بالماس كسب تعادلًا ثمينًا أمام أعظم فريق في العالم، وهو متصدر الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة.

وأضاف: ” لعبنا بشكل رائع في الشوطين الأول والثاني، البارسا هو أفضل فريق في العالم، ونحن قدمنا مباراة رائعة ” .

وشهدت المباراة توتر كبير في ظل قرارت تحكيمية متخبطة اعتبرها البرسا متعمدة؛ لإيقاف تقدمهم.