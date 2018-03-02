” العدل ” تؤكد أن سجل الأسرة لا يغني عن صك الإعالة

نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة العدل أن سجل الأسرة لا يغني عن صك الإعالة، لافتة إلى عدم وجود تمديد له، وإنما يتم استخراج آخر جديد.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية تسجيل صك باسمين بمسمى ” صك مشاع ” ، مؤكدة أن نقل ملكية العقار حاليا لا تستغرق أكثر من 60 دقيقة، مشيرة إلى أهمية الأحكام القضائية المتعلقة بتعزيز استقرار الأسرة، ومنها إلزام الأب بتأمين مسكن لأبنائه مع حاضنتهم، وفسخ الولاية لعدم الأمانة، مع اعتبار الحضانة في الأصل للأم، والنفقة من الديون الممتازة.

ولفتت الوزارة إلى خطة التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ لإنجاز خدمة التحقق والسداد الإلكتروني في 24 ساعة بدلًا من 30 يومًا، كما تستهدف الوزارة استحداث نقلة نوعية في معدلات الإنجاز من خلال قضاء التنفيذ على وجه الخصوص، الذي يستهدف الحد من التأخير والمماطلات، في ظل توسع أعمال المحاكم وتشعب القضايا.