تامر حسني يعلن عن حفل آخر بالمملكة بعد نفاذ التذاكر

أماني الغامدي(صدى):

أعلن النجم المصري تامر حسني عن تنظيم حفل آخر بنفس المكان لإرضاء جماهيره بالعالم العربي، لمن لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر حفله الأول بالسعودية .

حيث أكد زكي عبد التواب منظم الحفل الأول للنجم تامر حسنى بمدينة جدة والذي من المقرر إقامته يوم 30 مارس، أن التذاكر قد نفذت بالكامل عقب طرحها خلال ساعة و14 دقيقة.

كما حرص عبد التواب على تهنئة شريكه المصري في التنظيم تامر عبد المنعم، حيث تعاقد تامر عبد المنعم مؤخرًا مع شريكه بالمملكة زكي عبد التواب ومحمد زكي لتنظيم سلسلة من الحفلات بجدة والقاهرة لتنشيط التبادل السياحي بين المملكة ومصر.

حيث تم التعاقد على تنظيم حفل آخر للنجم محمد حماقي يوم 5 أبريل القادم، ثم حفل ثالث للنجم اللبناني وائل جسار ومن المقرر الإعلان عن العديد من الحفلات التي يشارك في إحيائها العديد من النجوم المصريين والعرب خلال الأيام القليلة القادمة.

