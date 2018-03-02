ترامب: عقوبة الإعدام ستردع تجار المخدرات

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن عقوبة الإعدام لها فعاليةثقوية في ردع تجار المخدرات، مشيراً إلى أن الدول التي تطبقها حققت نتائج جيدة في مكافحة هذه الآفة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن تجار المخدرات ومروجيها يتسببون في أضرار كبيرة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تحصد أرواح 200 شخص بشكل يومي.

وقال ” ترامب ” خلال مؤتمر صحفي له، أن هناك دولاً تطبق عقوبات قاسية جداً، لكنها لديها مشكلات مع المخدرات أقل مما لدينا، مؤكداً أن بلاده تحتاج إلى الحزم مع تجار المخدرات، وأنها يجب أن تكون صارمة جداً في العقوبات معهم.