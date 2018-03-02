” نزاهة ” تحيل أكثر من 900 حالة فساد للجهات الرقابية

عادل الحربي(صدى):

أحالت هيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” ، أكثر من 900 حالة فساد مالي وإداري، وقعت في مختلف الجهات الحكومية، إلى الجهات الرقابية المختصة.

وتمثلت هذه الجهات الرقابية في: ” النيابة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، والمباحث الإدارية ” ، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، واستكمال التحقيقات في هذا الإطار.

حيث زادت نسبة البلاغات لدى ” نزاهة ” ، في عام 2017م، بنسبة 311 % مقارنةً بـ 160 %

عام 2016، حيث بلغ عدد البلاغات في 2015 نحو 3336 بلاغًا، وفي عام 2016 نحو 6482 بلاغًا.

يشار إلى أن ” نزاهة ” ، تهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، فضلًا عن متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين.