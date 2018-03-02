بعد استقبال مرماه خماسية.. ” الحضري ” : لا أتحمل المسؤولية

نواف السالم(صدى):

قال عصام الحضري، حارس مرمى التعاون، إنه لا يتحمل مسؤولية الهزيمة بخماسية أمام الأهلي وحده، في إطار الجولة الـ 23 من دوري المحترفين.

وأوضح ” الحضري ” أن جميع اللاعبين يتحملون المسؤولية، مشيرًا إلى أن المباراة لم تحمل التوفيق لهم، وهو أمر طبيعي في عالم كرة القدم.

وأشار إلى أنه لابد أن لا يفكرون في الهزيمة، ويستعدون لمواجهة الاتحاد؛ لتحقيق الفوز.

وتابع: ” مازال متبقياً 4 جولات من الممكن أن نقتنص ترتيباً جيداً، ونتاهل للبطولة الآسيوية؟ ” .