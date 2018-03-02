بالفيديو.. العويران يمازح تركي آل الشيخ ..والاخير يصدمه

ماجد محمد(صدى):

مازح لاعب المنتخب ونادي الشباب السابق سعيد العويران رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ خلال تواجده في مدرجات نادي الاتحاد التي جرت أمس، وانتهت بفوز الشباب بثلاثية نظيفة.

وأظهر مقطع فيديو سعيد العويران يسأل رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ هل سيقام لي حفل اعتزال، ليرد عليه آل الشيخ : ” لا ما فيه ” .

وظهر في المقطع آل الشيخ والعويران يجلسان في مدرجات المشجعين خلال المباراة، التي انتهت بفوز الشباب بثلاثة أهدف دون مقابل.

