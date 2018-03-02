90 % من طاقة المملكة تذهب إلى 3 قطاعات

سالم المطيري(صدى):

يستهلك ثلاث قطاعات رئيسية، ما يزيد عن 90% من الطاقة بالمملكة، فالقطاع الصناعي يستهلك نحو 42% من الطاقة الأولية، والمباني يستهلك نحو 23% منها، وقطاع النقل يستهلك 23% من إجمالي الطاقة المستهلكة.

وأوضحت النشرة التعريفية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن هناك ثلاث قطاعات صناعية وهي: الحديد والإسمنت والبتروكيماويات، نحو 80% من استهلاك الطاقة في المجال صناعي، لافتة أن نحو 70% من الطاقة التي يستهلكها قطاع المباني يذهب لأجهزة التكييف.

وبيّنت النشرة أن المركبات الخفيفة تستهلك نسبة كبيرة من الطاقة التي يستهلكها قطاع النقل، حيث تمثل 82% من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو 811 ألف برميل، والتي من المتوقع أن تنمو إلى 26 مليون مركبة بحلول عام 2030.

وأكدت النشرة أن التنمية الشاملة بالمملكة ساهمت في زيادة استهلاك الطاقة، موضحة أنها قد تصل إلى ضعف استهلاكها الحالي بحلول عام 2020، إضافة إلى وصولها إلى نحو 8 ملايين برميل نفط مكافئ بحلول 2030، وذلك بشكل يومي.