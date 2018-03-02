نجوم لبنان يتألقون في حفلات مارس وإبريل

بيروت(صدى):

يعيش نجوم الأغنية اللبنانية حالة رائعة من النشاط الفني ، حيث أنهم الأكثر نشاطًا في الفترة الأخيرة، وتتعدد حفلاتهم خلال شهر مارس الجاري، وإبريل المقبل.

حيث تقدم المطربة اللبنانية نجوى كرم الفترة المقبلة مجموعة كبيرة من الحفلات، وذلك بعد حفلاتها الناجحة التي قدمتها في الكويت وميامي ولاس فيجاس، تتجه لميتشجان لإحياء حفل كبير هناك للعرب المغتربين، يتبعه عدد من الحفلات فى ديترويت وكالجرى فى كندا، يومي 2 و3 مارس المقبل، لتسافر بعدها للشارقة في 9 مارس لتحيى حفلاً برفقة الفنان ملحم زين على مسرح المجاز، كما تحيى الفنانة نجوى كرم حفلاً كبيرًا في طابا يوم 7 أبريل المقبل.

كما أحيى الفنان وائل كفوري حفلاً كبيرًا على مسرح La Seine Musicale بباريس، و يطير الفنان وائل كفوري للكويت ليحيى أولى حفلاته على المسرح الوطني بمركز جابر الأحمد الثقافي يوم 15 مارس المقبل.

وكانت الفنانة نوال الزغبي قد أحيت مجموعة من الحفلات في الولايات المتحدة، برفقة الفنان راغب علامة ونجوى كرم التي حضرت حفلها ووقفت بين صفوف الجمهور، وذلك ضمن الجولة السنوية التي يقوم بها عدد من الفنانين اللبنانيين على متن إحدى السفن السياحية.