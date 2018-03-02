” بتكوين ” تعاود الارتفاع وسط أداء باهت لباقي العملات الرقمية

عواصم عالمية(صدى):

سجلت ” بتكوين ” ، اليوم الجمعة، ارتفاع أعلى 11 ألف دولار، على الرغم من الأداء الباهت للعملات الرقمية المتبقية، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 462 مليار دولار، متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية قدرها 20 مليار دولار.

وكانت بتكوين، تخلت في تعاملات أمس الخميس عن ارتفاعها، إلا أنها ارتفعت اليوم بنسبة 1.20% إلى 11041 دولارًا.

وسجلت ” إثريوم ” ارتفاع بنسبة 0.10% إلى 872 دولارًا، فيما تراجعت ” الريبل ” بنسبة 1.35% إلى 92 سنتًا، وانخفضت ” بتكوين كاش ” بنسبة 1.60% إلى 1273 دولارًا.