بالفيديو.. تعليم عسير يعلق على مقطع ” غرق الأحياء “

أبها(صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم عسير، محمد الفيفي؛ تعليقّا فيديوهات ” غرق الأحياء ” : ” الأمور طيبة، ولم يُسجل ما يكدر الصفو ” .

وأوضح ” الفيفي ” خلال حديثه أمس، لبرنامج ” يا هلا ” ، المذاع على قناة ” روتانا خليجية ” ، أن المسئولية تقع على عاتق الجميع، مضيفًا: ” لا نتهرب جميعًا من المسؤولية؛ لأنها تقع على الجميع ” .

وجاء ذلك تعليقًا، على مقطع متداول لمجموعة من الطلاب، يعبرون شارعًا امتلأ بمياه الأمطار، التي هطلت أمس على أبها.

أما فيما يتعلق بباص الطالبات، فقد أكد أنه يتبع لجامعة الملك خالد، وهو متحدث التعليم العام، ولا علاقة لهم بالتعليم الجامعي.

