توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50% يحقق العديد من المزايا

علي القحطاني(صدى):

قال مدير إدارة الهندسة والأشغال بالقوات الجوية، اللواء الدكتور بداح محمد العجمي، أن توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50% بحلول 2030، يرفع من جاهزية القوات، ويلبي احتياجاتها، ويخفض التكاليف المالية لمتطلبات الصيانة والإصلاح، ويتغلب على طول مدة التوريد والإعادة من المصادر الخارجية.

وأضاف ” العجمي ” أن توطين الصناعات العسكرية يؤدي أيضًا إلى توفير فرص وظيفية جديدة، ومنع الاحتكار من المصادر الأجنبية وإيجاد مصادر محلية بنفس المواصفات والجودة.

وأوضح ” العجمي ” خلال ورقته التي طرحها في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ” أفد2018 ” : ” إن توطين الصناعات العسكرية يدعم برامج السعودة، والمحتوى المحلي والعمل التكاملي بين المصانع الوطنية، وتدوير الموارد المالية محليًا ويوفر فرصًا استثمارية واعدة، ويعزز البعد الأمني ” .