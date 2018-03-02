ريبروف: الأهلي لن يتهاون في المباريات المتبقية

نواف السالم(صدى):

قال المدير الفني للأهلي سيرغي ريبروف، إن مباراة التعاون كانت هامة، واللاعبين لم يتهاونوا خلالها؛ لذلك حقق الفريق انتصار ساحق على المنافس، في إطار الجولة الـ 23 من دوري المحترفين.

وأضاف ريبروف، أن التعاون فريق صعب، ولكن لاعبيه أثبتوا أنهم على علم بحجم أهمية المباريات القادمة، بالإضافة لإصرارهم على الانتصار.

وعن الأداء، أعرب عن سعادته بما قدمه اللاعبين في المباراة، موضحًا أنه لا يوجد لديه مصطلح التشيكلة الأساسية والاحتياطية، قائلًا: ” نحن ننافس على 3 جبهات ونعملع لى تجهيز توليفة مناسبة لكل مباراة ” .