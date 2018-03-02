رئيس الفلبين يأمر الشرطة والجيش بعدم التعاون مع أي تحقيق في حربه على المخدرات

مانيلا(صدى):

أمر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، قوات الشرطة والجيش بعدم التعاون مع أي تحقيق في حربه على المخدرات وسط مطالبات دولية بفتح تحقيق خارجي.

وقال دوتيرتي في خطاب أمام وحدات النخبة بالقوات المسلحة بمدينة دافاو مساء أمس: ” عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان أو أيًا كان المقرر (الخاص بها)، فأمري لكم هو: لا تجيبوا. لا تهتموا ” .

وأضاف ” من أنتم كي تتدخلوا في الطريقة التي أدير بها بلادي؟ أنتم تعرفون جيدًا أن المخدرات تقضي علينا ” .

ورحبت الفلبين يوم الثلاثاء بتحقيق تجريه الأمم المتحدة في حملة دوتيرتي على المخدرات شريطة ألا تجريه مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن حالات القتل خارج نطاق القضاء أجنيس كالامارد، التي تتهمها مانيلا بالتحيز وبعدم الأهلية والجدارة.

ووفقًا لـ رويترز تعبر الدول الغربية والجماعات الحقوقية عن قلقها بشأن قتل الشرطة الفلبينية أكثر من أربعة آلاف فلبيني منذ تولي دوتيرتي السلطة في يونيو حزيران 2016، فضلا عن مقتل مئات آخرين من متعاطي المخدرات على أيدي مسلحين مجهولين.