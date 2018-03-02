المحاسبين القانونيين: نعمل على إطلاق مشروع يساهم في توطين المهنة

عادل الحربي(صدى):

أعلن الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الدكتور أحمد المغامس، أن ما يزيد عن 170 ألف وافد يعملون في مهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة.

وأكد ” المغامس ” ، أن الهيئة تعمل على إعداد مشروع التسجيل المهني؛ بهدف التعرف على الوضع الحالي للوظائف المحاسبية وشاغليها من الوافدين، مضيفاً أن ذلك سيكون من خلال ربط رخص العمل بهذا البرنامج.

وأوضح أن انطلاق المشروع سيكون في النصف الثاني من عام 2018، لافتاً إلى أنه سيضمن حصول جميع من يعملون في مهن المحاسبة والمراجعة في القطاع الخاص على التأهيل العلمي والمهني المناسب.

وأضاف أن سيساهم في وضع الخطط المستقبلية المبنية على الحقائق؛ ما يمكن الجهات ذات العلاقة من توطين مهنة المحاسبة والمراجعة.