طالب أمريكي يسرف في شرب الكحول ويدفع الثمن غاليا

واشنطن(صدى):

أخطأ طالب أمريكي، في تحديد وجهة سيارة أجرة تابعة لشركة ” أوبر ” ، الأمر الذي جعله يسدد فاتورة باهظة، بلغ قدرها 1635 دولار أمريكي، وذلك بسبب إسراف الطالب في شرب الكحول، مما جعله يدفع ثمن ذلك غاليًا.

ويدعى الطالب ” كيني بشمان ” ، والذي طلب سيارة أجرة من شركة ” أوبر ” ، عبر التطبيق الخاص الشركة، وذلك بعد ليلة أفرط خلالها في تناول الكثير من المشروبات الكحولية مع أصدقائه، بولاية وست فيرجينيا، في أمريكا.

وأراد الطالب، الذهاب إلى منزل عائلته في ولاية نيوجيرسي، الذي يبعد 500 كم عن مكان سهرته، وما أن دخل الشاب في السيارة، حتى دخل في نوم عميق، ليفاجأ بعد ساعات عدة، بإيجاد ” نيوجرسي ” ، مما جعله يستشيط غضبًا جراء ما حدث.

كما تسبب إفراط الطالب في شرب الكحول، في قيامه بطلب سيارة أجرة ذات الحجم العائلي، التي تتسع لـ6 أشخاص، مما رفع قيمة الفاتورة.

يشار إلى أن الطالب الأمريكي، قدم شكوى لشركة ” أوبر ” بشأن الواقعة، لكنها رفضت شكوته، مشيرة لأن السائق نقل الزبون وفق الوجهة التي طلبها.