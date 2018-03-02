انفجار يهز أرجاء العاصمة الأفغانية ” كابول “

كابول(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الجمعة، صورًا لعمود من الدخان الأسود ينبعث من أحد المناطق بالعاصمة الأفغانية كابول، حيث كشفت مصادر، عن دوي انفجار قوي، هز أرجاء المدينة، في أفغانستان.

وصرح المتحدث باسم شرطة كابول، بشير مجاهد، إن دوي انفجار تم سماعه في الجزء الشرقي من المدينة، فيما يرجح البعض أن يكون الانفجار قد وقع بالقرب من مجمعات ضخمة للسكن والعمل للأمم المتحدة ومنظمة دولية أخرى.

بينما قالت مصادر أخرى من شرطة ” كابول ” ، أن ما وقع هو هجوم انتحاري، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مدنية جراء الانفجار.