التصنيع الوطنية: الاتفاق على تعديل تاريخ انتهاء اتفاقية ثاني أكسيد التيتانيوم

إبراهيم الزهراني(صدى):

كشفت شركة ” التصنيع الوطنية ” عن أنه تم الاتفاق بين أطراف صفقة بيع الأعمال التجارية والأصول المتعلقة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم إلى شركة ترونوكس على تعديل تاريخ انتهاء الاتفاقية من 21 مايو 2018 إلى 30 يوليو 2018.

وأوضحت الشركة إن الاتفاق تضمن قابلية تمديدات تلقائية متتالية على فترة ثلاثة أشهر حتى 31 مارس 2019 حسب الحاجة للحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة خارج المملكة مع إبقاء الشروط والأحكام الرئيسية دون تغيير.

وأشارت إلى أن جميع الأطراف ” كريستل وترونوكس ” ملتزمون بإتمام الصفقة لما فيه من فوائد متنوعة للعملاء والشركاء ويتم العمل لإقفال الصفقة بنجاح خلال أقرب وقت ممكن.

وجدير بالذكر إنه أعلنت شركتا ” التصنيع ” و ” ترونكس ” في فبراير الماضي أنهما أبرمتا اتفاقًا تقوم بموجبه ” ترونكس ” بشراء أصول قطاع ” ثاني اكسيد التيتانيوم ” لشركة ” كريستال ” التابعة لشركة التصنيع الوطنية مقابل 1.673 مليار دولار، أي ما يعادل 6.27 مليار ريال، إضافة لحصول ” كريستال ” على حصة قدرها 24% من أسهم شركة ” ترونكس ” بعد دمج الأعمال.