ميثاق الأداء الوظيفي يشمل المعلمين والمعلمات دون استثناء

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، أن المعلمين والمعلمات سيدخلون ضمن المشمولين بميثاق الأداء الوظيفي، بدون استثناءات، موضحين أنه سيتم تطبيقه وتقوم الأداء الوظيفي، وفقاً لمعايير لائحة الأداء.

وأوضحت المصادر أن اللائحة، تتضمن تصنيف الموظف فيما يتصل بزملائه والترقيات واستحقاقه للحوافز، وكذلك تقييم احتياج الموظف لدورات تدريبية وتطويرية مختلفة، إضافة إلى مناقشة التقييم بين المدير والموظف والاتفاق على التقدير العام في جميع نقاط التقييم بميثاق الأداء وفق المعايير اللازمة.

كما تشمل اللائحة، تصنيف الأداء العام للموظف من خلال توزيع الموظفين على 5 فئات للأداء من خلال آلية التصنيف الإجباري، حيث تعمل هذه الآلية عن طريق وضع حد مقبول من إجمالي الموظفين على أنه درجة والتعبير عنه بالنسبة المئوية من إجمالي الموظفين في المجموعة التي تخضع للتصنيف الإجباري.

وبيَّنت المصادر أن وزارة الخدمة المدنية حددت وزارة الخدمة المدنية درجات التصنيف على النحو التالي: درجات للممتاز و4 درجات للجيد جداً و 3 درجات للجيد ودرجتان للمُرضي ودرجة لغير المُرضي.

وأشارت المصادر، إلى أن الهدف من هذا النظام هو تحسين الأداء العام والتوفيق بين أهداف الموظفين وأنشطتهم وبين الأهداف العامة للمؤسسة، وكذلك تغيير ثقافة الحكومة من خلال التركيز على الأداء ووضع توقعات واضحة له، إضافة إلى التأكد من فهم الموظفين لحقيقة إسهام عملهم في تحقيق أهداف المؤسسة.

كما يهدف النظام إلى تحسين مستوى مشاركة الموظف والتزامه وإنتاجه من خلال تكريم أصحاب الأداء المتميز ومكافآتهم، وتيسير عمليتي تنمية وتحسين أداء الموظف بشكل مستمر، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال تجويد خدمات الحكومة.