بالفيديو.. لحظة سقوط لوحة إعلانية على عدد من النساء في الخرج
رصد مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط لوحة إعلانية في أحد المهرجانات بمحافظة الخرج على عدد من النساء بسبب الرياح والأمطار التي شهدتها المحافظة.
وأوضحت مصادر أن سقوط اللوحة تسبب في إصابة 12 شخصاً غالبيتهم من النساء، لافتةً إلى أن الإصابات تتراوح بين متوسطة وخطيرة.
وأضافت أن 4 فرق من الهلال الأحمر باشرت الحادثة، كما سارعت بالتعامل مع حالات الإصابات ونقلها إلى مستشفى الملك خالد بالخرج.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43269 ] نشر منذ 2 ساعتين
الهوا غلاب ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27036 ] نشر منذ 31 دقيقة
سلامات سلامات
وش مطلعكن فاالهوى🤔
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6687 ] نشر منذ 13 دقيقة
اهم شيء الفزعة السريعة هههههههه طاح الشر ان شاء الله وسلامة الجميع