بالفيديو.. لحظة سقوط لوحة إعلانية على عدد من النساء في الخرج

علي القحطاني(صدى):

رصد مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط لوحة إعلانية في أحد المهرجانات بمحافظة الخرج على عدد من النساء بسبب الرياح والأمطار التي شهدتها المحافظة.

وأوضحت مصادر أن سقوط اللوحة تسبب في إصابة 12 شخصاً غالبيتهم من النساء، لافتةً إلى أن الإصابات تتراوح بين متوسطة وخطيرة.

وأضافت أن 4 فرق من الهلال الأحمر باشرت الحادثة، كما سارعت بالتعامل مع حالات الإصابات ونقلها إلى مستشفى الملك خالد بالخرج.

