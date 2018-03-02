” التعليم ” تتفاعل مع مقطع ارتداء الطلاب للطرابيش بأحد المدارس

عادل الحربي(صدى):

قامت وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجنة للتحقيق مع إدارة، إحدى المدارس الأهلية في مدينة الرياض؛ وذلك بعد رصد مقطع فيديو، للطلاب وهم يرتدون الطربوش، خلال إحدى المناسبات، وتبين أن إدارة المدرسة ألزمتهم بذلك.

وفي هذا السياق، قال الأكاديمي الدكتور سعود المصيبيح، وهو أول من أثار الواقعة، عقب رصده فيديو لطلاب المدرسة، وهم يرتدون الطربوش: ” أطلعت على هذه الصورة، في إحدى المجموعات العائلية؛ لتطبيق واتسآب وهي لطلاب مرحلة ابتدائية، في مدينة الرياض، تم وضع الطربوش على رؤوسهم، بديلًا عن اللباس الوطني ” .

ويجدر الإشارة، إلى أن ” المصبيح ” وجه انتقادًا لسلوك إدارة المدرسة، التي يعمل بها عدد كبير من الوافدين، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة.